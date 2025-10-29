Carte avantages jeunes journées cinéma automne Maison du Peuple Saint-Claude

Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

La carte Avantages Jeunes organise les journées ciné pendant les vacances de la Toussaint ! Le tarif de la place de cinéma est à 3,50 € sur toutes les séances valables à des dates définies.

Mercredi 29 octobre

• (39) Saint Claude cinéma de la Maison du Peuple

Retrouvez toutes les dates de la région sur https://www.avantagesjeunes.com/news/journees_cine_25_26 .

