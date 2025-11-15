Carte Blanche 2025 Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes

Carte Blanche 2025

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins 1 Rue Claude Debussy Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-29

Le temps d’un concert sans entracte, venez découvrir dans l’auditorium du Conservatoire des musiciens en voie de professionnalisation.

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins 1 Rue Claude Debussy Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

English :

For a concert without an intermission, come and discover in the auditorium of the Conservatory musicians in the process of becoming professional.

German :

Während eines Konzerts ohne Pause erleben Sie im Auditorium des Konservatoriums Musiker, die sich auf dem Weg zur Professionalisierung befinden.

Italiano :

Per un concerto senza intervallo, venite a scoprire nell’auditorium del Conservatorio i musicisti che stanno per diventare professionisti.

Espanol :

Para un concierto sin intermedio, venga a descubrir en el auditorio del Conservatorio a músicos en vías de convertirse en profesionales.

