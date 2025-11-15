Carte Blanche 2025 Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes
Carte Blanche 2025
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins 1 Rue Claude Debussy Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-15 16:30:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-15 2025-11-29
Le temps d’un concert sans entracte, venez découvrir dans l’auditorium du Conservatoire des musiciens en voie de professionnalisation.
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins 1 Rue Claude Debussy Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
English :
For a concert without an intermission, come and discover in the auditorium of the Conservatory musicians in the process of becoming professional.
German :
Während eines Konzerts ohne Pause erleben Sie im Auditorium des Konservatoriums Musiker, die sich auf dem Weg zur Professionalisierung befinden.
Italiano :
Per un concerto senza intervallo, venite a scoprire nell’auditorium del Conservatorio i musicisti che stanno per diventare professionisti.
Espanol :
Para un concierto sin intermedio, venga a descubrir en el auditorio del Conservatorio a músicos en vías de convertirse en profesionales.
