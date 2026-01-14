Carte blanche à Adèle Viret · Nawā, concert en co-accueil avec la Jazz Station au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

En arabe, Nawā signifie simultanément « graine » et « intention » projetant ici l’esprit de la musique ; un noyau où se rencontrent des influences diverses et le désir partagé de raconter des histoires à travers elle.

À l’origine du propos poétique, notre graine est une réflexion sur les arbres. Un poème écrit par Sarra parle d’un vieil arbre qui transmettrais l’eau, l’air et la sagesse de sa vie aux plus jeunes qui l’entourent. En tant que graine Nawā symbolise l’origine et l’essence, le noyau intérieur de ce que nous sommes entre les couches de culture, d’histoire et de mémoire héritées . En tant qu’intention, le mot évoque la volonté de se déplacer, de franchir les frontières et d’imaginer un avenir différent. Dans cette double signification, « nawā » capture la tension entre l’enracinement et le mouvement, la mémoire et la transmission et devient la métamorphose de vies façonnées par la migration, le déplacement et la recherche de soi à travers des paysages changeants.

Sarra Douik : voix, oud Adèle Viret : violoncelle

Zé Almeida : contrebasse

Pierre Hurty : batterie

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Nawā est né de la rencontre entre la violoncelliste Adèle Viret (FR) et la chanteuse et oudiste Sarra Douik (TU/IT). Rejointes par Zé Almeida (PT/BE) à la contrebasse et Pierre Hurty (FR) à la batterie, iels forment un quartet dont le paysage sonore mêle récits poétiques, jazz, langages contemporains et traditions arabes et nord-africaines.

Le jeudi 05 février 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 05 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T22:30:00+01:00

fin : 2026-02-05T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T19:30:00+02:00_2026-02-05T20:30:00+02:00;2026-02-05T21:30:00+02:00_2026-02-05T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

