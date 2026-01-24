Carte blanche à Adèle Viret ‘Joy Quartet’, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ils partagent ce soir un répertoire visitant leurs univers respectifs, réunis par une connivence pour les mélodies bien dessinées et pour l’inattendu que génère la rencontre sur scène.

Adèle Viret : violoncelle

Ludovic Ernault : saxophone alto

Richard Sears : piano

Gautier Garrigue : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Les cartes blanches du 38Riv sont devenues un rituel de retrouvailles pour ces quatre musiciens, tous leaders, compositeurs et side-musicians au sein de différents ensembles.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 26 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-26T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T20:30:00+02:00;2026-03-26T21:30:00+02:00_2026-03-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

