Carte blanche à …. Blanc Foncé Troyes

Carte blanche à …. Blanc Foncé

Les Petits Crus Troyes Aube

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Avec Raksmey Eng (chant), Fabrice Nguélé (guitare), Loïc Laboulfie (basse) et Olivier Loras (batterie) .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com

