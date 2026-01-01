Carte blanche à …. Blanc Foncé Troyes
Carte blanche à …. Blanc Foncé Troyes samedi 31 janvier 2026.
Carte blanche à …. Blanc Foncé
Les Petits Crus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Avec Raksmey Eng (chant), Fabrice Nguélé (guitare), Loïc Laboulfie (basse) et Olivier Loras (batterie) .
Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carte blanche à …. Blanc Foncé Troyes a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne