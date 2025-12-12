Carte blanche à blanche à Plume, invite Alexis Valet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son jeu lyrique et expressif, ancré dans la tradition afro-américaine tout en s’ouvrant aux influences contemporaines, révèle une voix singulière et profondément personnelle.

Formé à Boston (Berklee et New England Conservatory) auprès de George Garzone, Jerry Bergonzi et Joe Lovano, il affine son style au Wally’s Café aux côtés de Walter Smith III, Kendrick Scott, Warren Wolf, Darren Barrett, Jason Palmer ou Ambrose Akinmusire.

Installé à New York de 2007 à 2013, il poursuit l’exploration de son jeu et de son écriture, ayant partagé la scène avec Mulgrew Miller, Roy Hargrove, Greg Osby, Tim Warfield, Bill Lee, Eric Lewis et de nombreux musiciens de sa génération, avant de rejoindre Paris en 2015.

Plume a tourné dans les groupes de Melody Gardot, Joe Sanders, Sarah McKenzie et George Burton. Ses albums “Escaping the Dark Side” (2019, avec Ambrose Akinmusire) et “Holding On” (2022, avec Gregory Hutchinson) dévoilent une musique intense, spirituelle et résolument actuelle.

Pour cette première carte blanche, Plume invite le vibraphoniste et compositeur Alexis Valet. Auteur de déjà trois albums, Alexis s’est imposé sur la scène européenne depuis plusieurs années, tant comme leader que par ses collaborations en tant que sideman dans de nombreux projets. Son dernier album “Following the Sun” – enregistré à New York avec Dayna Stephens, Aaron Parks, Joe Martin et Kush Abadey – a connu un grand succès critique, dont un « Choc » dans Jazz Magazine.

Pour ce concert, Plume et Alexis interpréteront un répertoire mêlant leurs compositions et quelques-uns de leurs morceaux favoris.

Plume : saxophone alto

Alexis Valet : vibraphone

Gabriel Sauzay : contrebasse

Dylan Choisi : batterie

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le saxophoniste alto Plume s’est imposé sur la scène internationale du jazz comme soliste, compositeur et leader.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/