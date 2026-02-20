Carte blanche à Camille Heim ‘Camille Heim 5tet’, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

C’est cette multiplicité de couleurs et de nuances que je souhaite explorer à travers ce projet. Iridescence revisite les sonorités qui m’influencent depuis toujours : les musiques traditionnelles à danser du Brésil, de Colombie et de Cuba, mais aussi Ravel, Debussy ou Bernstein, tout en gardant un focus central sur le jazz et l’improvisation.

Pour ce quintet, j’ai fait appel à Jessica Simon (trombone) et Lucie Jahier (flûte), rencontrées en 2023 lors du programme Women In Jazz dirigé par Anne Paceo et Airelle Besson. Ce fut un véritable coup de cœur musical et humain : il était évident de les inviter à rejoindre ce projet.

Cédric Pierini (accordéon diatonique), élève de mon père, est un compagnon de longue date avec qui je partage le trio Dekolaz depuis 2018. J’ai toujours admiré son jeu et sa sensibilité.

Et bien sûr, Léo Danais (batterie), avec qui je collabore depuis 2016 dans différents projets tels que CAM&LEO et Chocho Cannelle, m’accompagne ici dans la création et contribue à une partie du répertoire.

Camille Heim : harpe electro llanera

Jessica Simon : trombone

Lucie Jahier : flûtes

Cédric Pierini : accordéon diatonique

Léo Danais : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Création, jazz, compositions — “Tel un arc-en-ciel, la déesse Iris a donné son nom à ce curieux phénomène qu’est l’Iridescence.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

