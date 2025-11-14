Carte blanche à Célestin (sortie d’album) Cave à Musique Mâcon

Carte blanche à Célestin (sortie d’album)

En partenariat avec le festival Les symphonies d’automne #32

Carte blanche à Célestin (sortie d’album)

3 séances vendredi, samedi et dimanche.

Ouverture des portes 30 min avant spectacle.

Si vous aimez Leila Huissoud, George Brassens

Célestin

Mâcon (chanson à plume)

Célestin, projet solo de Sébastien Rambaud (Fills Monkey JMPZ), prend les manettes de la Cave à Musique à l’occasion de la sortie de son 4 ème album. Musicien multi-instrumentiste, chanteur poète et engagé. Célestin, vous propose une soirée sur mesure créée spécialement pour vous, pleine de nouveautés, de surprises et d’invité.e.s. Il sera, entre autres, joliment entouré de Julien Lacharme (Alpha Blondy), Leslie Bourdin (Grand Corps Malade), Guillaume Farley (Christophe Maé), Racheal Ofori et en Yann Coste (Fills Monkey).

