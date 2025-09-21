Carte blanche à Charlotte Moth Cinéma Le Méliès Jean Jaurès Saint-Étienne

Soirée de clôture, hors-les-murs, des Journées européennes du patrimoine du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole (MAMC+).

À l’occasion de la clôture de l’exposition de Charlotte Moth, A Rounded landscape / Un paysage arrondi, au MAMC+ et de la parution du catalogue qui l’accompagne, Charlotte Moth déploie son univers et dévoile ses inspirations à travers une sélection de films d’artistes plasticiens et vidéastes au Cinéma Le Méliès Jean Jaurès.

Séance suivie d’une signature du catalogue de l’exposition.

Still Life in a White Cube (2019) de Charlotte Moth, 8 minutes

Charlotte Moth s’inspire des essais de Brian O’Doherty, qui critiquent la neutralité artificielle de l’espace d’exposition. Réalisé lors d’une invitation par CA2M – Centro de Arte Dos de Mayo à Mostoles en Espagne, ce film explore l’architecture du lieu et dialogue avec certaines œuvres de la collection. En mêlant éléments naturels et artificiels, Charlotte Moth transforme l’espace en un théâtre organique évoquant l’animalité et la métamorphose.

Disappearance of a Tribe (2005) de Deimantas Narkevicius, 9 minutes

Initialement formé à la sculpture, Deimantas Narkevičius s’est ensuite tourné vers le cinéma et la vidéo. Disappearance of a Tribe, vidéo composée d’une succession de 101 photographies en noir et blanc, raconte la vie d’une famille dans la république socialiste soviétique de Lituanie.

Europa 54° 54’ – 25° 19’ (1997) de Deimantas Narkevicius, 8 minutes

Ce film documente le voyage de Deimantas Narkevicius depuis son appartement jusqu’au centre de l’Europe.

Flash in the Metropolitan (2006) de Rosalind Nashashibi et Lucy Skaer, 3 minutes

Filmé dans l’obscurité, cette vidéo documente les collections d’art proche-oriental, africain et océanique du Metropolitan Museum of Art (New York).

Scenes for a New Heritage Trilogy (2004-2006) de David Maljkovic, 4, 6 et 11 minutes

Dans une série de films situés dans un futur lointain, plusieurs groupes sont mis en relation avec le monument de Petrova Gora, en Croatie. À travers cette trilogie, David Maljkovic interroge l’évolution du sens donné aux monuments, détachés parfois des récits historiques, pour laisser place à nouvelles interprétations.

N’importe quoi (For Brunhild) (2023) de Luke Fowler, 9 minutes

Cette ode à la compositrice Brunhild Meyer-Ferrari donne un aperçu sur sa collaboration artistique avec son mari, Luc Ferrari, sans céder au classicisme d’une biographie traditionnelle.

Cinéma Le Méliès Jean Jaurès 10 Pl. Jean Jaurès, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 32 32 01 https://www.lemelies.com/ Cinéma indépendant doté d’un café et de 3 labels Art et Essai qui propose des séances privées et en VOST. En tram : arrêt Jean Jaurès

