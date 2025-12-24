Carte blanche à Christophe Leloil, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Carte blanche à Christophe Leloil

Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Carte blanche à Christophe Leloil au Roll’Studio

Le souffle fiévreux de la trompette de Christophe Leloil a peut-être trouvé son plus bel écrin marseillais sous la voûte minérale du Roll’studio, ou les dialogues qu’il a menés avec quelques grands complices de la scène jazzistique font toujours date.



Cette fois encore sa carte blanche promet un duo d’anthologie avec un invité surprise. Qu’on se le dise !



English :

Carte blanche for Christophe Leloil at Roll’Studio

