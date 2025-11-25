Carte Blanche à Émilie Faucheux Théâtre d’Auxerre Auxerre

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2025-11-25 12:30:00

2025-11-25

Au Théâtre, on l’a vue croiser des personnages ou des expériences limites Médée Kali de Laurent Gaudé, Croire aux fauves de Nastassja Martin. Elle se propose aujourd’hui de partager le temps d’une lecture le lyrisme d’Emmanuelle Bayamack-Tam, romancière française récompensée par le Prix du livre Inter et le Prix Médicis, et avec laquelle elle prépare actuellement un projet d’écriture. À l’affiche, un choix de textes qui témoigne de la vaste et libre inspiration de cette autrice, entre chansons de variété française, stand-up, réflexions sur le survivalisme, l’amour ou encore l’existentialisme… .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

