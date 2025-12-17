Carte blanche à Émilie Faucheux Rue J.-J. Collenot Semur-en-Auxois
Carte blanche à Émilie Faucheux
samedi 24 janvier 2026.
Gratuit
17:30:00
18:30:00
2026-01-24
Cie Ume Théâtre
Une voix, deux textes, et la puissance littéraire d’Emmanuelle Bayamack-Tam qui se dévoile autrement sur scène, portée par l’interprétation sensible d’Émilie Faucheux.
Cette lecture met en lumière une écriture singulière, incisive, charnelle, drôle parfois, bouleversante souvent. On y retrouve tout l’art de l’autrice des personnages en marge, une langue affûtée et une exploration intime du désir, du corps, des identités.
Émilie Faucheux nous invite à entrer dans ces textes comme on entrerait dans une confession, un secret, une chambre intérieure. Sa lecture rend palpable chaque inflexion, chaque silence, chaque élan poétique. Une expérience privilégiée pour découvrir ou redécouvrir l’œuvre d’Emmanuelle Bayamack-Tam, dans un rapport direct, vivant et presque charnel à la littérature.
A partir de 15 ans
Sur réservation (Limité à 25 personnes) .
Rue J.-J. Collenot Bibliothèque Médiathèque Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or
+33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
