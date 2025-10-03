Carte blanche à Enzo Carniel ‘Duo sessions’ avec Blumi en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Enzo Carniel, pianiste de jazz né en 1987, se forme au CNSM de Paris après des études de médecine et remporte plusieurs distinctions dont le prix du soliste à Porquerolles. Il fonde le quartet House of Echo, mêlant jazz, improvisation et influences électroniques, avec plusieurs albums salués par la presse. Sa musique puise autant dans la tradition jazz que dans l’expérimentation contemporaine. Il codirige le projet NO(w) Beauty, nommé « Groupe français de l’année » par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News en 2023. Parallèlement à sa carrière de musicien, il enseigne au Conservatoire de Montreuil et au PSPBB.

Enzo Carniel : piano

Blumi : voix, multi-instruments

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Deuxième duo de la carte blanche : Enzo Carniel invite Blumi, multi-instrumentiste, chanteuse et parolière. On l’a vu souvent jouer aux côtés de Feist, Bon Iver, non loin d’Olivier Marguerit ou de Mina Tindle. Une « voix saisissante » (France Info).

Le jeudi 02 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/