CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT Cinéma Studio 7 Auzielle

Informations pratiques

Auzielle

CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT

Cinéma Studio 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24 22:00:00

Date(s) :

2026-09-24

avec le film Laura d’Otto Preminger

**Jeudi 24 septembre à 18h30** nous aurons le plaisir d’accueillir **Éric Libiot**, journaliste et critique de cinéma, éditorialiste à **Écran total**, collaborateur à **Lire** et à **Vieux**, mais également auteur, entre autres, de _Clint et moi_ (2020) et de _On a les héros qu’on mérite_ (2022), pour une discussion avec la salle sur ses deux sujets de prédilection : la littérature et le cinéma.

« Une rencontre autour du film noir et du passage de l’écrit à l’écran. L’adaptation au cinéma : un mariage pour le meilleur et pour le pire. » (entrée libre)

**À 20h15** vous pourrez (re) découvrir _**Laura**_ qu’il présentera avant la projection.

En-cas entre la rencontre et le film : 6 € (sur inscription uniquement avant midi le 24/09). Film : tarifs habituels .

Cinéma Studio 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 02 37 contact@cinemastudio7.com

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English :

featuring Otto Preminger’s film *Laura*

L’événement CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT Auzielle a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE