CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT Cinéma Studio 7 Auzielle
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Studio 7 · Auzielle
Informations pratiques
Auzielle
CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT
Cinéma Studio 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24 22:00:00
Date(s) :
2026-09-24
avec le film Laura d’Otto Preminger
**Jeudi 24 septembre à 18h30** nous aurons le plaisir d’accueillir **Éric Libiot**, journaliste et critique de cinéma, éditorialiste à **Écran total**, collaborateur à **Lire** et à **Vieux**, mais également auteur, entre autres, de _Clint et moi_ (2020) et de _On a les héros qu’on mérite_ (2022), pour une discussion avec la salle sur ses deux sujets de prédilection : la littérature et le cinéma.
« Une rencontre autour du film noir et du passage de l’écrit à l’écran. L’adaptation au cinéma : un mariage pour le meilleur et pour le pire. » (entrée libre)
**À 20h15** vous pourrez (re) découvrir _**Laura**_ qu’il présentera avant la projection.
En-cas entre la rencontre et le film : 6 € (sur inscription uniquement avant midi le 24/09). Film : tarifs habituels .
Cinéma Studio 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 02 37 contact@cinemastudio7.com
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English :
featuring Otto Preminger’s film *Laura*
L’événement CARTE BLANCHE À ÉRIC LIBIOT Auzielle a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE