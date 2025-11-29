Carte blanche à… Franck & Damien La Ruche Saucats

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

La Ruche confie une soirée carte blanche au duo bordelais Franck & Damien, connu pour ses sonorités folk-blues chaleureuses et ses concerts empreints de partage et de complicité.

Pour l’occasion, ils ont choisi d’inviter Clément Serra, jeune talent révélé lors de la saison 13 de The Voice France, où il a brillamment parcouru l’aventure jusqu’aux cross-battles dans l’équipe de Bigflo & Oli. Originaire de la Gironde, il séduit par son timbre singulier et sa sensibilité, qu’il met aujourd’hui au service de ses propres créations.

Une rencontre artistique prometteuse, entre énergie, authenticité et émotions partagées. .

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

