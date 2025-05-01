Carte Blanche à Frédérique LOUTZ Galerie du Haut Pavé Paris

Concernant les artistes :

Isabel Delugeau :

Formée aux arts plastiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis au modélisme à l’école ESMOD, Isabel développe dès la fin des années 1980 un parcours à la croisée de l’art, de la mode et de la pédagogie. Après une première expérience au sein d’une agence d’architecture, où elle développe une activité transversale mêlant dessin technique, graphisme et maquettes, elle travaille pendant plusieurs années comme modéliste pour Isabel Marant, Chantal Thomass et Repetto.

Également tournée vers l’enseignement, elle commence en 1999 à transmettre le modélisme au sein d’un établissement supérieur d’art appliqué dédié aux métiers de la mode, où elle accompagne notamment les projets de fin d’études. Depuis 2020, elle anime des ateliers de dessin et de peinture pour enfants dans différentes structures et notamment aux ateliers du Carrousel du Louvre.

Elle mène une pratique artistique centrée sur le dessin et la peinture, et collabore occasionnellement avec des artistes plasticiens pour des projets textiles ou scénographiques.

Ma pratique artistique prend appui sur l’observation attentive du vivant. Je regarde le végétal, les corps, les postures, les visages avec une attention lente, méticuleuse, presque hypnotique, qui m’ouvre à des perceptions nouvelles.

Je travaille souvent à partir de photographies, non comme des modèles à reproduire, mais comme des points de départ.

Une image déclenche un ressenti, parfois clair, parfois plus trouble. C’est ce ressenti qui met le travail en mouvement. Selon ce qu’il appelle, je choisis le médium : la couleur pour ses accords et ses tensions, la ligne pour sa douceur ou sa précision, l’encre pour sa fluidité et son imprévisibilité. Le dessin peut se construire lentement, par couches successives, ou au contraire se faire plus direct, avec des retours, des effacements et des reprises.

En peignant, quelque chose se déplace en moi. Le travail transforme ma manière de voir et me guide vers des zones encore inconnues, entre introspection et vision changée du monde.

Gad Cohen

Parallèlement à une formation de comédien chez Jean-Laurent Cochet, Gad fréquente l’école de Beaux-arts de Villejuif et partage son temps entre la peinture et le théâtre en jouant pour diverses compagnies pour lesquelles il crée aussi des scénographies. Il s’intéresse plus particulièrement à la pédagogie théâtrale et anime des ateliers en milieu scolaire et extra-scolaire. À l’école d’arts plastiques de Saint-Denis, Gad rencontre Marcel Lubac dans l’atelier de création picturale et Patrick Loughran qui l’initie à la céramique. En 2016, il entre aux ateliers de construction décors de la Comédie-Française comme peintre décorateur et suit une formation en interne comme assistant metteur-en-scène auprès de Stéphane Varupenne et Éric Ruf.

Son travail plastique s’articule entre le dessin, la couleur et le volume.

Le point de départ de mon travail vient la plupart du temps d’un élément déclencheur fortuit, un inattendu que j’explore sans savoir à l’avance où cela mène. Pour le travail de volume, je me sers de matériaux que je glane dans un environnement proche donnant prétexte à assembler jusqu’à tenter de parvenir à un équilibre fragile et cela dans un temps contraint. En dessin, je pars également de ce qui peut m’entourer ou à partir de photos glanées sur le net, le sujet servant de prétexte à composition et restructuration. Ces explorations me permettent, tout en me libérant d’injonctions extérieures, d’aller chercher et découvrir des facettes de moi que je ne connais pas.

Renaud Buénerd

Diplômé des Beaux-arts de Grenoble, puis de l’Institut Français de la Mode, il travaille une dizaine d’années en tant que responsable d’image et de communication dans le prêt-à-porter. Il commence ensuite une carrière de graphiste indépendant. En 2005, il crée les éditions du Chemin de fer.

Parallèlement, il poursuit une activité artistique intermittente. Il pratique le dessin, la photographie, observe la nature, fabrique un tas d’objets inutiles et écrit.

De septembre à novembre 2024, la galerie Gli Acrobati à Turin a consacré l’exposition Inventare l’esistente à son travail d’objets et de photographie.

Le travail de dessin que je poursuis depuis quelques années est un travail de recouvrement, de prolifération des formes, de contamination de surface. Il y a d’abord un motif, sur lequel je m’applique, puis sur ce motif, un autre dessin qui vient le gêner, le contrarier, puis un autre et un autre jusqu’à faire tout disparaître sous le flot des représentations. On peut y voir une métaphore de notre univers global numérisé où la masse d’informations s’accumule et se contredit sans cesse. On peut y lire des repentirs incessants et un aveu de notre insatisfaction perpétuelle. On y lit ce qu’on veut, mais rien d’évident au premier abord. Le regard s’y promène et le spectateur pioche ce qu’il choisit d’y voir

Mot de la Commissaire Frédérique Loutz :

Comprenons que pour s’autoriser à être ce qu’ils sont, nos amis Isabelle, Gad et Renaud ont affuté leur dextérité, leur œil, leur choix en des territoires moins exposés mais non moins exigeants et s’ils ont tous trois commencé leur vie par un bout, ils la continuent du même élan.

Félicitons nos amis longtemps au service d’autres commanditaires, d’oser enfin être à découvert, d’affirmer leur propre choix, sans fracture mais simple changement de facture.

Du mardi 03 février 2026 au samedi 21 février 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-21T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T14:30:00+02:00_2026-02-03T18:30:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T18:30:00+02:00;2026-02-05T14:30:00+02:00_2026-02-05T18:30:00+02:00;2026-02-06T14:30:00+02:00_2026-02-06T18:30:00+02:00;2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T18:30:00+02:00;2026-02-10T14:30:00+02:00_2026-02-10T18:30:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T18:30:00+02:00;2026-02-12T14:30:00+02:00_2026-02-12T18:30:00+02:00;2026-02-13T14:30:00+02:00_2026-02-13T18:30:00+02:00;2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T18:30:00+02:00;2026-02-17T14:30:00+02:00_2026-02-17T18:30:00+02:00;2026-02-18T14:30:00+02:00_2026-02-18T18:30:00+02:00;2026-02-19T14:30:00+02:00_2026-02-19T18:30:00+02:00;2026-02-20T14:30:00+02:00_2026-02-20T18:30:00+02:00;2026-02-21T14:30:00+02:00_2026-02-21T18:30:00+02:00

Galerie du Haut Pavé 3 quai Montebello 75005 Paris

https://www.haut-pave.org https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Galerie du Haut Pavé et trouvez le meilleur itinéraire

