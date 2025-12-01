Carte Blanche à Gilles Coudert Quand l’art fait société

La Tannerie, rue St Martin, Avallon

2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Réalisé par Gilles Coudert et raconté par Charles Berling, ce film croise l’expérience vécue du réalisateur pendant son adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble construit par Le Corbusier en Europe avec les témoignages de nombreux créateurs contemporains (artistes, architectes, chorégraphe, cinéaste, designer, compositeur), les interventions de l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen mais aussi avec le ressenti d’habitants ou d’usagers revendiquant chacun à sa manière une influence, une filiation ou un héritage vis-à-vis de l’architecte, de son œuvre et de son esprit.

Du site de Firminy au Cabanon de Roquebrune en passant par la Cité Radieuse de Marseille, le film nous révèle au fil des entretiens trois sites majeurs de l’œuvre de Le Corbusier, accompagnés d’images exceptionnelles de ces architectures et d’archives inédites de la vie quotidienne de ses habitants dans les années 1970.

A partir de 18h30 apéro-dînatoire, au chaud dans le foyer, pour continuer d’échanger. .

