Carte blanche à Kaia Arts & Tournoi de Doito Mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 21h. Place de l’Espérance Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Carte blanche à Kaia Arts & Tournoi de Doito. Rendez-vous au Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Le collectif Kaia Arts vous invite à une soirée de carnaval participatif !



Au programme initiations à la percussion, au chant et aux danses percussives, un stand de maquillage pour parfaire votre look festif, et une mini-déambulation carnavalesque en compagnie de Brass Batuc.



Un orchestre brésilien promet également un concert à l’ambiance survoltée, la soirée se terminera sur la piste de danse, portée par les sons entraînants de leur musique.



Rendez-vous au Parc du 26e centenaire à Marseille, le mercredi 9 juillet venez seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu pour cette fête conviviale et immersive !



Cette carte blanche sera accompagnée d’un tournoi de Doito, un jeu de plateau en bois pour jouer au foot avec ses doigts. .

English :

Carte blanche à Kaia Arts & Doito Tournament. Rendezvous at Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin.

German :

Carte blanche an Kaia Arts & Doito-Turnier. Treffpunkt: Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin.

Italiano :

Carta bianca per il torneo Kaia Arts & Doito. Appuntamento al Parco del 26° Centenario Jean-Claude Gaudin.

Espanol :

Carta blanca al Torneo Kaia Arts & Doito. Cita en el Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin.

