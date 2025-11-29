CARTE BLANCHE À LAURE ET COLOMBE BONNET, AUTRICES DU POLAR « SILVER SCALPEL » Langres
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2025-11-29
Tout public
Les Haut-marnais (même d’adoption) ont du talent !
Laure et Colombe sont deux sœurs qui ont grandi en Ardèche dans une ferme bio, ce qui fait d’elles des produits sains et authentiques, même si la vie les a dispersées d’est en ouest sur un axe Langres/Poitiers. Écrire ensemble est une forme de jeu, qui prolonge l’habitude de jeux de l’enfance le projet est né d’une idée en l’air qui a pris la forme d’un défi.
Séance de dédicaces à l’issue de la présentation.
Pour ados et adultes.
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
