Carte blanche à l'Esä exposition Images en fête ! de Martina Echeverria et Chloé Chamard Tourcoing samedi 6 septembre 2025.
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:30:00
2025-09-06 2025-10-04
Martina Echeverria et Chloé Chamard travaillent autour de l’image photographique dans une dimension vernaculaire, populaire et mémorielle.
Pour cette carte blanche de l’Esä (École supérieure d’art / Dunkerque Tourcoing) à la Médiathèque Andrée Chedid, elles abordent le thème de la fête en interrogeant l’envers du décor.
Après la fête, quels indices, quelles traces reste-t-il alors ? .
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
