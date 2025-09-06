Carte blanche à l’Esä exposition Images en fête ! de Martina Echeverria et Chloé Chamard Tourcoing

Carte blanche à l’Esä exposition Images en fête ! de Martina Echeverria et Chloé Chamard

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

2025-09-06 2025-10-04

Martina Echeverria et Chloé Chamard travaillent autour de l’image photographique dans une dimension vernaculaire, populaire et mémorielle.

Pour cette carte blanche de l’Esä (École supérieure d’art / Dunkerque Tourcoing) à la Médiathèque Andrée Chedid, elles abordent le thème de la fête en interrogeant l’envers du décor.

Après la fête, quels indices, quelles traces reste-t-il alors ? .

+33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

