Carte blanche à Maaya Wakasugi Musée Fayet Béziers

Carte blanche à Maaya Wakasugi Musée Fayet Béziers samedi 20 septembre 2025.

Carte blanche à Maaya Wakasugi 20 et 21 septembre Musée Fayet Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du samedi 20 septembre au vendredi 31 octobre

Carte blanche à Maaya Wakasugi

Artiste calligraphe japonais, né en 1977 à Okayama, Maaya Wakasugi vit et travaille à Bordeaux. Il débute la calligraphie à l’âge de six ans et suit un cursus initiatique auprès des plus grands Maîtres tenants de la tradition japonaise. Pour cette carte blanche Maaya a choisi le caractère chinois – enishi – un mot ancien et poétique qui évoque les rencontres humaines guidées par le destin, les liens invisibles mais puissants entre les êtres. Ce terme incarne selon lui l’essence même de Gustave Fayet qui fut un tisseur de liens entre les artistes et leurs œuvres, le Japon et la France, le passé et l’avenir, la périphérie et le centre.

Commissariat : Stéphanie Trouvé, directrice des Musées de Béziers ; Maaya Wakasugi, artiste calligraphe.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet https://www.facebook.com/lesmuseesdebeziers Ensemble de peintures du XIXe siècle, du romantisme aux peintres académiques de la IIIe République. Le fonds d’atelier du sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert constitue l’une de ses autres attractions majeures. Artiste néo-baroque, pétri d’influences italiennes et françaises, Injalbert fut l’un des sculpteurs les plus sollicités de son temps. Son incomparable talent de modeleur est aujourd’hui visible à travers le parcours permanent, axé sur la présentation de ses travaux préparatoires et de ses esquisses. Collection d’art moderne ayant appartenu à Jean Moulin Collection de dessins des XVIIIe et XIXe siècles. Parkings à proximité: Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès

Du samedi 20 septembre au vendredi 31 octobre

© Maaya Wakasugi