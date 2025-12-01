Carte blanche à Madame Arthur Sources Boulogne-Billancourt

Musiciens, chanteurs, comédiens, maquilleurs, les artistes de Madame Arthur sont tous différents mais se rejoignent par leur amour du cabaret. Madame Arthur, c’est avant tout une résidence artistique. Chaque semaine, ils revisitent avec inventivité le répertoire français : de Régine à Stromae en passant par Céline Dion mais également Björk ou Michael Jackson. Le tout, en version française. Pour cette carte blanche exceptionnelle, les créatures du cabaret s’empareront de la scène de FEAT pour une soirée résolument décalée et musicale.

Au programme de la soirée :

✦ Performances de Loa Mercury, Madeleine Flamboyante et Toulouse Latric, artistes du Cabaret Madame Arthur.

✦ Karaoké animé par Darling Deluxe.

✦ Lectures de tarot par Noémie Taty.

✦ Au menu : la cuisine méditerranéenne de Noam Paris.

Infos pratiques :

⤷ Mardi 16 décembre de 18h à 21h30

⤷ Sources – 65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt⤷ Métro 9 – Pont de Sèvres

⤷ Entrée gratuite sur inscription

⤷ Bar et restauration sur place (payant)

⤷ Accessible aux personnes à mobilité réduite

gratuit

Public adultes.

https://www.billetweb.fr/carte-blanche-au-cabaret-madame-arthur