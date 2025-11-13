Carte blanche à Maëlle Desbrosses, Poisons•phantom(s) en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Carte blanche à Maëlle Desbrosses, Poisons•phantom(s) en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 13 novembre 2025.

Dans la ligné de la poésie de Colette Thomas et René Daumal, cet ensemble nouveau explore des visions de mondes laissés à l’abandon où errent des esprits prophétiques du passé, témoins muets et impuissants de la fondation du prochain cycle.

Des chansons de l’entre-deux monde puisant leurs références sonores tant chez Joni Mitchell et Moses Sumney que dans la musique de George Benjamin, ML Buch ou Hakushi Hasegawa.

Maëlle Desbrosses, multi-instrumentiste et compositrice, mêle rigueur classique et improvisation pour créer un univers infini sans frontières. Formée à Genève et Montreuil, elle collabore avec de nombreux artistes et ensembles, explorant jazz, musique contemporaine et projets interdisciplinaires. Co-fondatrice du trio Suzanne (Jazz Migration #7) et du Quatuor Kaija, elle se distingue par un engagement créatif et son ouverture. Résidente à l’Atelier du Plateau, elle mène plusieurs projets personnels et participe à des émissions radiophoniques dédiées à la musique contemporaine.

Maëlle Desbrosses : alto, contrebasse, voix

Climène Zarkan : voix

Hugo Van Rechem : violon

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, chansons, folk poétique — Chansons d’apocalypse, brèves poétiques et matières sonores sépulcral se promènent dans les textes et les espaces sonores de poisons•phantom(s).

Le jeudi 13 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

