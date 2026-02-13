Carte blanche à Nadejda L. Loujine – Danse de caractère et danses du monde, Théâtre Mandapa, Paris

Carte blanche à Nadejda L. Loujine – Danse de caractère et danses du monde Dimanche 15 février, 18h00 Théâtre Mandapa

Nadejda L. LOUJINE, reviendra en danse sur sa carrière en compagnie de ceux qui ont coloré son chemin…

Le Mandapa a cinquante ans déjà ! un demi-siècle également que tout a commencé, ici pour Nadejda, grâce à la bonne fée de ces lieux, qu’était Miléna Salvini.

Et maintenant, voilà, c’est une carte blanche ! Comment est-ce que cela se compte, un demi-siècle de danse, un demi-siècle de rendez-vous réguliers, un demi-siècle de passion partagée sur cette même scène ? Est-ce que cela se compte en pas dans la neige ? En trace dans le sable ? En souvenirs perdus ?

Non, le 15 février, cela se comptera en retrouvailles joyeuses d’artistes qui ont partagé un même chemin. À cette occasion, danseurs, musiciens, poètes évoqueront les tsiganes, les terres lointaines du Caucase et vous emmèneront même jusqu’au pays du soleil levant.

Ces artistes, amis de toujours, reprendront pour l’occasion, des extraits de spectacles créés au Mandapa et proposeront de nouvelles créations. Un moment où même les disparus rendront vibrant ce spectacle et ce lieu.

Avec : La compagnie « Les entrechats bottés », Jean-Jacques Lemêtre, la jeunesse arménienne de France, de jeunes danseurs classique et des surprises….

Nadejda L.Loujine Formée en France auprès de Maître Yves Casati pour la danse classique et d’Olga Stens, pour la danse de caractère, Nadejda L.Loujine, se perfectionne durant plusieurs années à Moscou et au Ballet national d’Ukraine, Virtsky.

Elle choisit de vivre plusieurs mois dans un camp de tsiganes du sud de la France et retire de cette expérience la validation d’un mémoire de maîtrise en musicologie, mention danse. De 1992 à 1996, elle enseigne la danse de caractère à l’école de danse du Ballet de l’Opéra National de Paris, puis est invitée par le Joffrey Ballet et la prestigieuse Gelsey Kirkland Academy of New York.

Sa passion pour le théâtre l’amène à collaborer avec le Théâtre du Soleil, auprès d’Ariane Mnouchkine, en qualité de conseillère chorégraphique : « les Atrides », « les naufragés du fol Espoir »…

Entre 1992 et 2013, elle est la chorégraphe de cinq productions pour l’Opéra de Barcelone, le Gran Teatro Del Liceo : L’Orféo de Monteverdi avec Jordi Savall, « La Dame de Pique » sous la direction de chefs d’orchestre réputés.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

