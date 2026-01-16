Carte blanche à Nadejda L. Loujine – Russie – Danse de caractère et danses du monde Théâtre Mandapa Paris

Nadejda L.Loujine Formée en France auprès de Maître Yves Casati pour la danse classique et d’Olga Stens, pour la danse de caractère, Nadejda L.Loujine, se perfectionne durant plusieurs années à Moscou et au Ballet national d’Ukraine, Virtsky.

Elle choisit de vivre plusieurs mois dans un camp de tsiganes du sud de la France et retire de cette expérience la validation d’un mémoire de maîtrise en musicologie, mention danse. De 1992 à 1996, elle enseigne la danse de caractère à l’école de danse du Ballet de l’Opéra National de Paris, puis est invitée par le Joffrey Ballet et la prestigieuse Gelsey Kirkland Academy of New York.

Sa passion pour le théâtre l’amène à collaborer avec le Théâtre du Soleil, auprès d’Ariane Mnouchkine, en qualité de conseillère chorégraphique : « les Atrides », « les naufragés du fol Espoir »…

Entre 1992 et 2013, elle est la chorégraphe de cinq productions pour l’Opéra de Barcelone, le Gran Teatro Del Liceo : L’Orféo de Monteverdi avec Jordi Savall, « La Dame de Pique » sous la direction de chefs d’orchestre réputés.

Nadejda L. LOUJINE, reviendra en danse sur sa carrière en compagnie de ceux qui ont coloré son chemin…

Le dimanche 15 février 2026

de 18h00 à 19h15

payant

Du 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/



