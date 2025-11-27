Carte blanche à Naïssam Jalal « Landscapes of Eternity » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Naïssam Jalal est une des artistes les plus puissantes et incontournables du jazz contemporain. Flûtiste d’exception, vocaliste intense et compositrice visionnaire, elle transcende les genres et bouleverse les codes avec un univers sonore à la fois profondément ancré dans les traditions et résolument moderne. Récompensée par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros (2017), les Victoires du Jazz (2019), le Prix des Musiques d’ICI (2020) et le prestigieux Premier Prix Jazz de l’International Songwriting Competition (2022), Naïssam s’impose comme une force créatrice majeure. Chevalière des Arts et des Lettres depuis 2023, elle incarne une liberté artistique sans compromis, portant son message et sa musique aux quatre coins du globe avec une intensité rare. Une voix puissante, une flûte enflammée : Naïssam Jalal n’est pas seulement une musicienne, c’est une révolution.

Naïssam Jalal : flute, voix, composition

Roberto Negro : piano

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, traditions musicales du Nord de l’Inde — Naïssam Jalal crée un véritable laboratoire d’expérimentation autour de son prochain répertoire « Landscapes of Eternity », dont l’album sortira en avril 2026. À travers une série de duos et trios inédits avec différents·es musicien·ne·s, elle invite à une exploration profonde et singulière des paysages sonores de l’Inde du Nord.

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/