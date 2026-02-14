Carte blanche à NATURABIENÊTRE – Conférence : La clé du Bonheur, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Carte blanche à NATURABIENÊTRE – Conférence : La clé du Bonheur Vendredi 27 mars, 19h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

CARTE BLANCHE À NATURABIENÊTRE CONFÉRENCE : La Clé du Bonheur

David Faure partagera ses recherches sur le bonheur, née de la rencontre entre les Sagesses et la recherche moderne.

Au-delà de ses explications et de ces théories, la soirée mêlera explications et expériences émotionnelles directes pour vous permettre de percevoir le ressenti du bonheur.

Une clé pour ressortir plus heureux !

Adultes. Sur réservation.

Vendredi 27 mars de 19h à 21h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

