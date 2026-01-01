Carte blanche à Olivier Marboeuf | Veillée Rester.Étranger à la Cité internationale des arts Cité internationale des arts Paris

L’équipe curatoriale de l’exposition propose à Olivier Marboeuf, auteur-conteur, artiste, commissaire d’exposition indépendant et producteur de cinéma, une carte blanche, le temps d’une soirée autour du thème de l’hospitalité.

« La Veillée Rester.Etranger est l’exercice d’hospitalité d’une famille dispersée, avec celles qui sont là, ceux qui sont absents, cachés, en transit, celles qui ont disparu et celles qui soignent, celles que l’on n’écoute pas et qui parlent pourtant tout au long de la nuit. Celleux qui veillent . » – Olivier Marboeuf

Programme

Partie I

Ceux qui veillent les images nègres

Déambulation contée par Olivier Marboeuf, en dialogue avec des œuvres de Léonce Noah et Sello Pesa (15’)

Partie II

Action musicale et dansée du collectif Rester.Étranger et du duo Anglemort (30’)

Partie III

Lecture par la comédienne et performeuse Sandy Stessie Sinvilus (15’)

Partie IV

La Nuit juste avant le feu

Lecture musicale par Olivier Marboeuf, Léonard Jean-Baptiste et Grégoire Chéry (30’)

La Nuit juste avant le feu est le dernier ouvrage d’Olivier Marboeuf, paru en mai 2025. L’histoire débute de la même manière que La Nuit juste avant les forêts, la pièce de Bernard-Marie Koltès, parue en 1977. Mais elle devient vite autre chose évidemment : une grève noire, une hallucination révolutionnaire, un horizon d’alliances. La Nuit juste avant le feu est un monologue d’une seule et unique phrase qui court sur 50 pages

« La Nuit juste avant le feu est une archive parlée, le programme de la politique fugitive d’un syndicat marron, une Internationale noire, une école, une émeute, un carnaval. C’est selon. C’est comme vous voulez. C’est aussi une déclaration d’amour aux peuples “afro-délirants”. C’est un flow déparlant sous la pluie froide d’une capitale. Paris est noire, il paraît. Mais, en vérité, on ne parle pas de la même couleur, c’est clair. Pas de ce noir bleu qui remplit la nuit et scintille à la lumière du feu. C’est dans la rue, à la sortie de cafés parfumés aux histoires sexuelles de l’Europe, qu’un homme de cette autre couleur qui tire sur le pétrole en voit un autre qu’il croit vaguement reconnaître et qu’il appelle alors “camarade”. Comme une manière de dire que c’est ici et maintenant que la plus petite des luttes commence, que la plus minuscule des communautés se met en marche. » – Oliver Marboeuf

Cet événement se terminera par une discussion et une présentation des publications de la Maison Rester Étranger, ainsi que d’une sélection d’ouvrages de littérature caribéenne par la librairie Calypso.

Dans le cadre de l’exposition Paris des vi(ll)es | Intimités publiques.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

https://www.citeinternationaledesarts.fr/ +33142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis



