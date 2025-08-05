Carte Blanche à Pascal Keller Crozon

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-23

2026-01-21

Du 21 au 23 janvier Place au piano…

Du piano, à l’Améthyste, il y en a eu peu… L’instrument est aussi précieux que monumental… Alors, nous lui consacrons quelques jours, grâce à un musicien talentueux et généreux. Pascal Keller a une curiosité insatiable, sa fréquentation d’horizons musicaux très variés le conduit à jouer aussi bien de la musique classique que d’improviser lors de cinés concerts, en jeune public et tout public.

Il arpente autant la grande chanson française que le rock ou encore les musiques traditionnelles… Fan de Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms et tant d’autres, il adore tout autant Brassens, Brel, Ferrat, Barbara, que les Beatles, Leonard Cohen, Simon and Garkunkel. Il n’hésite pas à bousculer les conventions, mêlant parfois à ses concerts de musique classique d’autres univers musicaux.

Au programme :

Master class > Mercredi 21 janvier 16h30 et 18h30

Places limitées pour les pratiquants (réservation indispensable)

Ciné-concert > Jeudi 22 janvier 10h et 14h15

Piano à cœur ouvert > Vendredi 23 janvier 20h30

Ouverture de la billetterie le 15 octobre .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

