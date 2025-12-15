Carte blanche à ... plvg.inc Médiathèque Jean Lévy Lille

Carte blanche à … plvg.inc 10 janvier – 28 février 2026 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Début : 2026-01-10

Fin : 2026-02-28

Littéralement le roi des rats, Rattenkönig désigne un phénomène rare et monstrueux : un enchevêtrement de rats, liés par la queue — une figure ambiguë, suspendue entre le réel et le mythe.

Son existence physique a été observée à travers les siècles — rare, presque accidentelle — mais son empreinte symbolique reste largement inexplorée.

C’est dans le projet de bande dessinée OTLM que cette figure devient image fondatrice : un point de départ symbolique, un moteur de création à la fois formel et narratif.

Le roi des rats y est moins une créature qu’un noyau d’idée, celle d’un corps collectif, d’une fusion involontaire née de la contrainte, d’une volonté commune qui prend forme dans la matière.

L’exposition réunit planches de bande dessinée, fragments narratifs et illustrations inédites, retraçant la genèse de cet imaginaire où la ville, les corps et la mémoire s’entrelacent jusqu’à ne plus former qu’un seul organisme.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Une carte blanche à retrouver dans votre mangathèque, autour de planches de bande dessinée, fragments narratifs et illustrations inédites.

©plvg.inc « Rattenkoenig »