Carte Blanche à Rémi ABRAM, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-17 18:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Carte Blanche à Rémi ABRAM au roll’Studio
Rémi Abram, saxophoniste ténor et soprano, est à la tête d’un quartet très inspiré be-bop hard-bop.
Reconnu par la presse spécialisée comme le digne héritier de Coltrane
et Rollins, Rémi Abram explore les limites des arpèges vertigineux
que l’on nomme jazz-hot
https://share.google/72QbjDAI1tlSLmF01 .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59
English :
Carte Blanche with Rémi ABRAM at roll’Studio
