Carte Blanche à Rémi ABRAM, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Carte Blanche à Rémi ABRAM

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Carte Blanche à Rémi ABRAM au roll’Studio

Rémi Abram, saxophoniste ténor et soprano, est à la tête d’un quartet très inspiré be-bop hard-bop.



Reconnu par la presse spécialisée comme le digne héritier de Coltrane



et Rollins, Rémi Abram explore les limites des arpèges vertigineux



que l’on nomme jazz-hot



https://share.google/72QbjDAI1tlSLmF01 .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59

English :

Carte Blanche with Rémi ABRAM at roll’Studio

