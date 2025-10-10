Carte blanche à Samy Thiébault « In Deserts » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Carte blanche à Samy Thiébault « In Deserts » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 9 octobre 2025.

Avec le soutien du contrebassiste Thomas Bramerie et d’autres musiciens touaregs, un répertoire mêlant chants traditionnels et compositions originales a progressivement vu le jour.

Avant d’en livrer une version pleinement orchestrée, ouverte à des croisements esthétiques plus larges, cette première étape de création sera présentée au 38Riv. Une formation exceptionnelle revisitera les moments forts de cette aventure saharienne, offrant un aperçu vibrant et sensible d’un projet en pleine gestation.

Saxophoniste franco-ivoirien au parcours singulier mêlant jazz et philosophie, Samy Thiébault s’impose depuis deux décennies comme l’une des voix majeures du jazz français. Nourri par la créolisation, la musique classique, les spiritualités et les voyages, il construit une œuvre ambitieuse, entre introspection et ouverture au monde (« Caribbean Stories », « Symphonic Tales », « Awé! »). Son dernier projet, « In Waves », explore une dimension plus acoustique, poétique et engagée autour de l’océan. Plébiscité par la critique (TSF, Jazz News, Télérama…), il joue sur les grandes scènes du monde entier. Lauréat du prix France Musique/Sacem 2023, il est aussi professeur et compositeur pour la danse, le cinéma et le théâtre.

Samy Thiébault : saxophone ténor, flûte alto

Simon Chivaillon : piano

Thomas Bramerie : contrebasse

Raynald Colom : trompette

Nicolas Grupp : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — « In Deserts » est né d’une résidence de création menée par Samy Thiébault au printemps 2024, en plein cœur du désert algérien, à Tamanrasset. Entouré de femmes touarègues, gardiennes du Tinde – une percussion emblématique exclusivement jouée par elles – le saxophoniste a entamé un dialogue musical unique.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/