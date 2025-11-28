CARTE BLANCHE A SUBTRACK CESSONNAIS Saint-Brieuc

CARTE BLANCHE A SUBTRACK Vendredi 28 novembre, 19h15 CESSONNAIS Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28T19:15:00 – 2025-11-28T23:00:00

Fin : 2025-11-28T19:15:00 – 2025-11-28T23:00:00

Louis et Guirec , les enfants terribles du rock, activistes musicaux des ondes sur notre radio Fera Rock « Radio’activ 101.9FM » vont nous concocter une prog’ à leur façon.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock