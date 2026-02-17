Carte blanche à Teknibal Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Carte blanche à Teknibal

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 19h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20.5 – 20.5 – 22.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Avec le Temps réunit chaque année des artistes émergent·es et des figures confirmées de la scène francophone.

Dès ses premières éditions, Avec le Temps a su imposer un style unique, mêlant découvertes artistiques, étoiles montantes de la nouvelle scène francophone et grands classiques de la chanson. Les concerts se déroulent dans divers lieux de Marseille, du centre-ville à sa périphérie, créant un véritable parcours musical à travers la ville.









Fête hybride entre bal trad et club électro, le Teknibal est un dancefloor intemporel et original où la musique, occitane, poitevine et électro cohabitent dans la joie et la frénésie.

Pour cette soirée, Teknibal invite Ciac Boum, Le Mange Bal et Basstong pour une rencontre frétillante, une boum sans limite de genre où les déhanchés élastiques, rondes électriques et polka twerkée sont de rigueur.







En ouverture de soirée, Teknibal et l’association marseillaise Marsattrad propose au public un atelier d’initiation aux danses trad, à l’Espace Julien. De quoi se mettre bien en jambe avant les concerts de Ciac Boum, Le Mange bal et Basstong.







Ciac Boum



Trois musiciens qui façonnent depuis plus de 15 ans un univers mêlant musiques traditionnelles poitevines avec la liberté d’improvisation dans les mélodies et les rythmes. Un son énergique et inventif, emprunt de l’héritage traditionnel du Poitou avec des compositions originales et des reprises d’airs traditionnels réarrangés.







Le Mange Bal



On se laisse volontiers ennivrer par l’univers du Mange Bal où les traditions musicales les plus vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne prennent vie dans une fusion sonore. Imaginez une scène électrique où les danses folkloriques se mêlent à l’électro et les mélodies ancestrales prennent une nouvelle dimension, portées par des basses et des rythmes percutants.







Basstong



Avec des instruments fabriqués a base d’éléments recyclés, il propose un live techno sans machines adaptable dans la rue ou sur scène amplifié ou acoustique et 100% huile de coude. Son set de lutherie sauvage se présente comme une alternative low tech aux dj sets dans laquelle l’humain remplace les ordinateurs. Basstong, C’est un one man band aux polyrythmies percussives d’un futur sans IA pour ouvrir un horizon musical soutenable et utopique. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each year, Avec le Temps brings together emerging artists and established figures from the French-speaking scene.

L’événement Carte blanche à Teknibal Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille