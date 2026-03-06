Carte blanche à Thierry Jeanmonod sous l’horloge Royan

Carte blanche à Thierry Jeanmonod

Le service patrimoine propose à différentes personnalités de présenter leur vision de la ville, au travers d’une promenade architecturale et urbaine.

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The heritage department invites various personalities to present their vision of the city, through an architectural and urban walk.

