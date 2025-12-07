CARTE BLANCHE A TIMOTHEE ANSIEAU – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

CARTE BLANCHE A TIMOTHEE ANSIEAU Début : 2025-12-07 à 19:30. Tarif : – euros.

Comédien, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie d’improvisation théâtrale EUX – la troupe « chouchou » de Télérama et France Inter –, Timothée Ansieau est l’une des figures majeures de l’impro en France.Aux côtés de Mark Jane et Nabla Leviste notamment, il a créé le spectacle « BIO », joué plus de 1200 fois à Paris. Il explore depuis des années toutes les formes d’improvisation.À l’invitation de Sandrine Anselmetti – enseignante d’improvisation à La Comédie de Grenoble – et de ses complices grenoblois, il sera présent le temps d’une soirée unique. Un terrain de jeu ouvert à sa créativité, à l’imprévu et au plaisir de l’instant : carte blanche totale !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38