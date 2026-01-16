Carte blanche à Tony Tixier ‘The Poetry Syndicate’, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

De cette matière vibrante naît aussi un chant profondément politique : une parole musicale qui cherche à dissiper les ombres, à briser les carcans qui nous séparent, et à exorciser les discriminations par la force subtile d’une poésie collective.

Tony Tixier

Tony Tixier est un pianiste et compositeur dont la carrière s’inscrit entre l’Europe et les États-Unis. Formé dès l’enfance au piano classique, il développe très tôt un goût prononcé pour l’harmonie et l’écriture, avant de s’orienter vers le jazz et l’improvisation. Cette double culture nourrit une identité musicale singulière, à la fois expressive, contemporaine et ouverte, où l’écriture et l’improvisation dialoguent en permanence.

Très jeune, il se produit sur de grandes scènes en première partie d’artistes majeurs tels que Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller, McCoy Tyner ou Elvin Jones. Installé par la suite à New York, il s’intègre durablement à la scène jazz internationale, se distinguant aussi bien comme leader que comme sideman.

En 2012, il signe avec le label SpaceTime Records et publie Dream Pursuit, enregistré avec un quartet américain composé de Justin Brown, Logan Richardson et Burniss Earl Travis. L’album est salué par la critique et nommé « Révélation » par Jazz Magazine. La même année, il assure la première partie de Herbie Hancock au festival Jazz en Tête.

Au-delà du jazz, Tony Tixier développe une activité transversale marquée par de nombreuses collaborations, notamment avec Andrea Bocelli, Jon Batiste, Usher, BJ the Chicago Kid, China Moses, Kurt Rosenwinkel, Juliette Armanet ou DJ Deep. Il est également pianiste accompagnateur de l’émission America’s Got Talent sur NBC, ainsi que pianiste régulier du Tonight Show Starring Jimmy Fallon, affirmant aussi sa place dans les univers de la pop et de la variété internationale.

Il se produit sur des scènes emblématiques telles que l’Apollo Theater de New York (janvier 2020 avec son trio), le Jimmy Kimmel Live, le Blue Note NYC, Jazz in Marciac, Jazz à Vienne ou encore le légendaire Ronnie Scott’s à Londres.

Par ailleurs, Tony Tixier et son frère Scott Tixier ont composé une œuvre sur commande de l’artiste Janet Cardiff, présentée dans le cadre du programme inaugural de la Fondation Louis Vuitton à Paris (architecte Frank Gehry).

À travers ses projets personnels, ses collaborations internationales et son travail à la télévision, Tony Tixier affirme une musique profondément actuelle, exigeante et accessible, inscrite au cœur du jazz contemporain.

Alexis Valet : vibraphone, synth, basse

Ingrid Samitier : guitare

Tiss Rodriguez : batterie

Monomite : basse/guitare

Tony Tixier : piano, synth, basse

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Dirigé par le pianiste et compositeur Tony Tixier, The Poetry Syndicat déploie une exploration sensible des textures sonores, ouvrant des espaces de transe méditative où les mélodies minimalistes se fondent aux grooves envoûtants comme pour suspendre le temps.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 12 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

