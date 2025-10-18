CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE Agde

CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE

25 Rue de la République Agde Hérault

Tarif : – –

Découvrez l’auteur compositeur interprète Yaniss CROZE !
Auteur compositeur et interprète, Yanniss CROZE élabore, joue, enregistre en sol toutes ses compositions.
Découvrez-en davantage sur l’univers de cet artiste accompli qui fit les premières parties de Zazie, Christophe Willem, Brocken Back, Fred Blondin et Tal.

> Gratuit
Infos &Réservations www.saisonculturelle-agde.fr 04.67.94.67.80   .

25 Rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 80  theatreagathois@ville-agde.fr

English :

Meet singer-songwriter Yaniss CROZE!

German :

Lernen Sie den Singer-Songwriter Yaniss CROZE kennen!

Italiano :

Scoprite il cantautore Yaniss CROZE!

Espanol :

¡Descubra a la cantautora Yaniss CROZE!

