CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE Agde
CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE Agde samedi 18 octobre 2025.
CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE
25 Rue de la République Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Découvrez l’auteur compositeur interprète Yaniss CROZE !
Auteur compositeur et interprète, Yanniss CROZE élabore, joue, enregistre en sol toutes ses compositions.
Découvrez-en davantage sur l’univers de cet artiste accompli qui fit les premières parties de Zazie, Christophe Willem, Brocken Back, Fred Blondin et Tal.
> Gratuit
Infos &Réservations www.saisonculturelle-agde.fr 04.67.94.67.80 .
25 Rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 80 theatreagathois@ville-agde.fr
English :
Meet singer-songwriter Yaniss CROZE!
German :
Lernen Sie den Singer-Songwriter Yaniss CROZE kennen!
Italiano :
Scoprite il cantautore Yaniss CROZE!
Espanol :
¡Descubra a la cantautora Yaniss CROZE!
L’événement CARTE BLANCHE A YANNISS CROZE Agde a été mis à jour le 2025-10-05 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE