Carte blanche àTony Tixier, invite Henri Texier, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Très jeune, il se produit sur de grandes scènes aux côtés d’artistes comme Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller ou McCoy Tyner, avant de s’installer à New York et de s’intégrer durablement à la scène jazz internationale. En 2012, il sort Dream Pursuit avec son quartet américain, salué par la critique et nommé “Révélation” par Jazz Magazine.

Au-delà du jazz, il collabore avec Andrea Bocelli, Jon Batiste, Usher, Juliette Armanet ou DJ Deep, et officie comme pianiste sur America’s Got Talent et Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il se produit dans des lieux emblématiques comme le Blue Note NYC, Jazz in Marciac ou l’Apollo Theater, et compose avec son frère Scott pour Janet Cardiff à la Fondation Louis Vuitton. Tony Tixier y développe une musique contemporaine, expressive et accessible, au croisement du jazz, de la pop et de la variété internationale.

Henri Texier : contrebasse

Gautier Garrigue : batterie

Tony Tixier : piano

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Tony Tixier est un pianiste et compositeur franco-américain, formé au piano classique avant de se tourner vers le jazz et l’improvisation, développant une identité musicale mêlant écriture et improvisation.

Le jeudi 23 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 23 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



