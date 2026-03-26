CARTE BLANCHE AU CABARET

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Rencontre d’artiste avec Jade Courtial, artiste de cabaret.

Jade Courtial est capitaine au Cabaret L’Étoile bleue de Marseille.

Originaire d’Avignon, elle n’a que 3 ans quand elle commence la danse.

Pendant toute la durée de ses études, elle suit un cursus complet mêlant classique, jazz et contemporain.

En 2014, elle intègre plusieurs troupes de danseurs dans le sud de la France, et même le célèbre Cirque d’Hiver Bouglione à Paris depuis 2020.

Venez échanger avec elle et découvrir l’étendue de son talent, lors d’une rencontre animée par le journaliste Paul-Éric Laurès.

#CULTURE .

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

Artist talk with cabaret artist Jade Courtial.

L’événement CARTE BLANCHE AU CABARET Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34