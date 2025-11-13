CARTE BLANCHE AU CUARTETO TAFI AUGMENTÉ LE TAQUIN Toulouse

CARTE BLANCHE AU CUARTETO TAFI AUGMENTÉ

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Pour ces deux soirs au Taquin le groupe présente le nouveau membre de la famille TAFI, le trompettiste et percussionniste CAMILLE FLORIOT. Et pour fêter cet évènement, le groupe va s’entourer des ami.e.s musiciens qui rayonnent autour de lui pour créer de véritables ENCUENTROS, si chers au groupe.

Le CUARTETO TAFI c’est une voix argentine à la fois vibrante, ferme, douce et enivrante, qui chante, murmure et proteste. De la poésie, de la douceur et de la force, en espagnol et en joie. Une invitation au voyage et à l’émotion. Un moment de partage et de sincérité. Leurs concerts sont tous des événements. 7 .

English :

For these two evenings at Le Taquin, the band introduces the newest member of the TAFI family, trumpeter and percussionist CAMILLE FLORIOT. And to celebrate this event, the band will be surrounding itself with musician friends who radiate around it to create the real ENCUENTROS, so dear to the group.

German :

An diesen beiden Abenden im Taquin präsentiert die Gruppe das neue Mitglied der TAFI-Familie, den Trompeter und Perkussionisten CAMILLE FLORIOT. Und um dieses Ereignis zu feiern, wird sich die Band mit befreundeten Musikern umgeben, um echte ENCUENTROS zu schaffen, die der Band so sehr am Herzen liegen.

Italiano :

Per queste due serate a Le Taquin, il gruppo presenta il nuovo membro della famiglia TAFI, il trombettista e percussionista CAMILLE FLORIOT. E per celebrare questo evento, la band si circonderà dei suoi amici musicisti per creare il vero ENCUENTROS, tanto caro al gruppo.

Espanol :

Para estas dos noches en Le Taquin, el grupo presenta al nuevo miembro de la familia TAFI, el trompetista y percusionista CAMILLE FLORIOT. Y para celebrar este acontecimiento, la banda se rodeará de sus amigos músicos para crear los auténticos ENCUENTROS, tan queridos por el grupo.

