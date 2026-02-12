CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS BARBARA LE MOËNE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS BARBARA LE MOËNE

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Jeudi 16 avril de 17h à 18h > Agrégée de lettres, Barbara Le Moëne vit entre peinture et poésie. Fascinée par la beauté et la nature, elle vous convie à découvrir ses poèmes et à partager son regard sur le monde.

Accès libre.

Lieu Médiathèque P…

.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday April 16, 5pm 6pm > Barbara Le Moëne is an associate professor of literature and lives between painting and poetry. Fascinated by beauty and nature, she invites you to discover her poems and share her view of the world.

Free admission.

Location: Médiathèque P…

L’événement CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS BARBARA LE MOËNE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-13 par CDT66