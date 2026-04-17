Carte Blanche aux Chimeres En Attendant Daniel Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Carte Blanche aux Chimeres En Attendant Daniel

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11 21:45:00

Date(s) :

2026-06-11

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Compagnie Zéro Janvier. Ce qu’elle sait, c’est que tout ça a un rapport avec Daniel Balavoine. Alors, quel est le lien qui unit cette jeune femme au célèbre et emblématique chanteur des années 80 ? Comment la quête artistique devient-elle une enquête personnelle? Tout le monde connaît la chanson l’absence a des torts que rien ne défend . On se fabrique ses idoles, ses modèles, ses héros. Le sien s’appelle Daniel et grâce à lui, peut-être qu’un jour elle n’attendra plus que le téléphone sonne. En attendant Daniel est un spectacle qui aborde avec humour et poésie les thèmes du deuil, de l’absence, de l’enfance et de la solitude. À travers ce dialogue intime avec Daniel Balavoine, le spectacle interroge la place de nos héros et la façon dont ils façonnent nos imaginaires. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Carte Blanche aux Chimeres En Attendant Daniel

L’événement Carte Blanche aux Chimeres En Attendant Daniel Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne