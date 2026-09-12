Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres
samedi 3 juillet 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie
2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-03
fin : 2027-07-18
Date(s) :
2027-07-03
Quatre clubs de photographie chartrains partagent leur regard, leur créativité et leur passion pour l’image.
Pour cette exposition, la Ville de Chartres donne carte blanche à quatre clubs photographiques, invités à présenter librement leur univers et leur pratique. Argentique, numérique, macro, portrait ou paysage chacun dévoile sa manière de regarder et de photographier son environnement. Une exposition conviviale et accessible à tous, placée sous le signe du partage et de la découverte, où le public est invité à échanger avec les photographes autour de leurs techniques, de leurs choix artistiques et de leur passion commune. .
2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Four photography clubs in Chartres share their perspectives, their creativity, and their passion for photography.
L’événement Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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