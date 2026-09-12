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Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres

samedi 3 juillet 2027 · Chartres

Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 3 juillet 2027
Fin
dimanche 18 juillet 2027
Adresse
2 Rue Saint-André
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-03
fin : 2027-07-18

Date(s) :
2027-07-03

Quatre clubs de photographie chartrains partagent leur regard, leur créativité et leur passion pour l’image.
Pour cette exposition, la Ville de Chartres donne carte blanche à quatre clubs photographiques, invités à présenter librement leur univers et leur pratique. Argentique, numérique, macro, portrait ou paysage chacun dévoile sa manière de regarder et de photographier son environnement. Une exposition conviviale et accessible à tous, placée sous le signe du partage et de la découverte, où le public est invité à échanger avec les photographes autour de leurs techniques, de leurs choix artistiques et de leur passion commune.   .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Four photography clubs in Chartres share their perspectives, their creativity, and their passion for photography.

L’événement Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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