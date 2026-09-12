Informations pratiques

Chartres

Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-03

fin : 2027-07-18

Date(s) :

2027-07-03

Quatre clubs de photographie chartrains partagent leur regard, leur créativité et leur passion pour l’image.

Pour cette exposition, la Ville de Chartres donne carte blanche à quatre clubs photographiques, invités à présenter librement leur univers et leur pratique. Argentique, numérique, macro, portrait ou paysage chacun dévoile sa manière de regarder et de photographier son environnement. Une exposition conviviale et accessible à tous, placée sous le signe du partage et de la découverte, où le public est invité à échanger avec les photographes autour de leurs techniques, de leurs choix artistiques et de leur passion commune. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four photography clubs in Chartres share their perspectives, their creativity, and their passion for photography.

L’événement Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES