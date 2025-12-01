Carte blanche aux étudiants Jazz et musiques improvisées du PSPBB L’Alimentation générale Paris

Les étudiantes et étudiants en DNSPM Jazz et musiques improvisées sont en concert à l’Alimentation Générale pour présenter leur projet personnel.

Ilana

Voix et alto trafiqués, synthés pulsants et batterie en tension, ILA cherche l’apaisement au milieu de la tempête. Au travers d’un trio singulier, ILA explore des zones entre chanson française indocile, jazz progressive et polyrythmie où les formes traditionnelles de chansons se brisent pour laisser place à des paysages. La poésie se frotte à la dissonance, les textures s’enchevêtrent, et la paix devient un territoire à conquérir.

Une quête intime où l’émotion prime pour que la lumière se gagne, note après note.

Amandine Fauque

Réflexion centrale de son quotidien, le concept du temps occupe une place importante dans la vie d’Amandine. Elle retrace son parcours en abordant la question du temps au travers de chansons françaises mêlant les styles pop, électro dance et techno. Influencée par des artistes comme Zaho de Sagazan, Iliona, Yoa ou encore Liv Del Estal, elle y chante ses incertitudes et ses contradictions entre sa volonté et sa peur de grandir.

Jyoti

Jeune chanteuse et auteure, Jyoti aime placer la voix au centre de son univers musical. Ses influences Pop/RnB américaines l’aident à créer une pop lumineuse et porteuse d’espoir avec des jeux de textures et de voix variés. Dans ses textes, oscillant entre l’anglais et le français, elle fait de sa grande sensibilité une force et raconte avec émotion des brides de vie.

DATWOOD

Datwood est un quintet toulousain fondé en 2022. Le groupe fusionne jazz moderne et musiques actuelles, créant un univers où se croisent grooves funk, influences afrobeat, textures électro et ’improvisations. Leur premier album, Cabin Tales, est sorti récemment.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

L’Alimentation générale 64, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris