Carte blanche aux étudiants Jazz Le Son de la Terre PARIS 05

Les étudiantes et étudiants en DNSPM Jazz et musiques improvisées et Musiques actuelles amplifiées présentent leur carte blanche.

Composition des groupes :

Jazz et musiques improvisées :

Arthur Contaux – saxophone

Clément Calles – guitare

Lou Guenet – Piano

Mateo Keramsi – contrebasse

Colin Chéritel – batterie

Musiques actuelles amplifiées :

Jyoti Truong-Quang – chant

Anna Gaujacq – chant

Nolan Mouchard – guitare

Niels Prevot – guitare

Daksha Bergeon – basse électrique

Nayan Margarit – batterie

Le mercredi 25 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

