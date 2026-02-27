Carte blanche aux étudiants Jazz Le Son de la Terre PARIS 05
Carte blanche aux étudiants Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 25 mars 2026.
Les étudiantes et étudiants en DNSPM Jazz et musiques improvisées et Musiques actuelles amplifiées présentent leur carte blanche.
Composition des groupes :
Jazz et musiques improvisées :
Arthur Contaux – saxophone
Clément Calles – guitare
Lou Guenet – Piano
Mateo Keramsi – contrebasse
Colin Chéritel – batterie
Musiques actuelles amplifiées :
Jyoti Truong-Quang – chant
Anna Gaujacq – chant
Nolan Mouchard – guitare
Niels Prevot – guitare
Daksha Bergeon – basse électrique
Nayan Margarit – batterie
Le mercredi 25 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05
