Carte blanche aux Orchestres du CRR Conservatoire à Rayonnement Régional Amiens

Carte blanche aux Orchestres du CRR Conservatoire à Rayonnement Régional

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2025-12-17 2026-02-04 2026-06-06

Les ensembles du Conservatoire du 1er au 3ème cycle permettent aux élèves de se rencontrer tout en développant des qualités essentielles pour un musicien l’écoute, la solidarité, l’autonomie, le sens des responsabilités et la curiosité.

Des moments de restitution jalonnent l’année scolaire pour valoriser cet engagement collectif au contact du public.

17 décembre 2025 à 18h Polyssons, orchestre d’Harmonie 1 et orchestre de Cuivres Junior

04 février 2026 à 18h Orchestre d’Harmonie 2, Big Band CHAM

06 juin 2026 à 17h30 Orchestres en fête.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The Conservatoire’s 1st to 3rd cycle ensembles enable students to meet each other, while developing essential qualities for musicians: listening skills, solidarity, autonomy, a sense of responsibility and curiosity.

Performances are organized throughout the school year to showcase this collective commitment to the public.

december 17, 2025 at 6pm: Polyssons, Harmonie 1 orchestra and Junior Brass Orchestra

february 04, 2026 at 6pm: Orchestre d’Harmonie 2, Big Band CHAM

june 06, 2026 at 5:30pm: Orchestres en fête.

German :

Die Ensembles des Konservatoriums vom ersten bis zum dritten Zyklus ermöglichen es den Schülern, sich zu treffen und dabei die für einen Musiker wesentlichen Eigenschaften zu entwickeln: Zuhören, Solidarität, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Neugier.

Im Laufe des Schuljahres finden immer wieder Aufführungen statt, um dieses gemeinsame Engagement im Kontakt mit dem Publikum zu würdigen.

17. Dezember 2025 um 18 Uhr: Polyssons, Blasorchester 1 und Junior Brass Orchestra

04. Februar 2026 um 18 Uhr: Blasorchester 2, Big Band CHAM

06. Juni 2026 um 17.30 Uhr: Orchestres en fête.

Italiano :

Gli ensemble dal 1° al 3° ciclo del Conservatorio offrono agli studenti l’opportunità di incontrarsi e di sviluppare le qualità essenziali per i musicisti: capacità di ascolto, solidarietà, indipendenza, senso di responsabilità e curiosità.

Durante tutto l’anno scolastico vengono organizzate esibizioni per mostrare al pubblico questo impegno collettivo.

17 dicembre 2025 alle 18:00: Polyssons, Concert Band 1 e Junior Brass Band

04 febbraio 2026 alle 18.00: Orchestre d’Harmonie 2, Big Band CHAM

06 giugno 2026 alle 17.30: Orchestre en fête.

Espanol :

Los conjuntos de 1er a 3er ciclo del Conservatorio ofrecen a los alumnos la oportunidad de conocerse y, al mismo tiempo, desarrollar las cualidades esenciales de los músicos: capacidad de escucha, solidaridad, independencia, sentido de la responsabilidad y curiosidad.

A lo largo del año escolar se organizan actuaciones para mostrar al público este compromiso colectivo.

17 de diciembre de 2025 a las 18:00: Polyssons, Concert Band 1 y Junior Brass Band

04 de febrero de 2026 a las 18:00: Orquesta de armonía 2, Big Band CHAM

06 de junio de 2026 a las 17.30 h: Orchestres en fête.

L’événement Carte blanche aux Orchestres du CRR Conservatoire à Rayonnement Régional Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS