Carte blanche chorégraphique Troyes 26 juin 2025 19:00

Aube

Carte blanche chorégraphique Théâtre de Champagne Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-06-26 19:00:00

2025-06-26

quels que soient leur discipline, leur niveau, leur âge et même si ce sont des personnes de leur entourage (famille, amis).

Deux catégories interdisciplinarité et intergénération, se côtoieront sur la grande scène du théâtre.

Il sera question de féminin, de mythes, d’orient ou de sacré… Le jonglage, le chant, les percussions ou la comédie musicale côtoieront les danses classiques, jazz, urbaines ou le tango !

Ils ont carte blanche et nous avons hâte de découvrir les fruits de leur imagination !



Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

