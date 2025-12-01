Carte blanche- Danse classique et contemporaine Pau

Carte blanche- Danse classique et contemporaine Pau mercredi 17 décembre 2025.

Carte blanche- Danse classique et contemporaine

Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Une parenthèse créative avec les élèves du Département Danse.

Dès la 3e année du Cycle 1 jusqu’à la classe d’orientation professionnelle, ils ont carte blanche pour imaginer et créer leurs propres chorégraphies en danse classique et contemporaine, accompagnés par leurs professeurs.

Ce projet leur offre l’opportunité précieuse de présenter leur travail sur scène. .

Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

