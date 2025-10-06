Carte blanche de danse du Conservatoire Chartres

Carte blanche de danse du Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Rendez-vous maintenant incontournables de la saison, les cartes blanches au musée des Beaux-arts sont des moments très attendus qui mettent en avant les élèves les plus avancés du conservatoire, en danse, musique et chant.

Venez découvrir des répertoires et styles d’une grande variété solistes, ensembles de musique de chambre, chœurs d’enfants et d’adultes, opéra, mélodie, danseurs talentueux qui repoussent les limites du mouvement artistique. Ces rencontres uniques célèbrent la créativité, l’émotion et le dévouement de nos jeunes élèves à leur art. En partenariat avec le Musée des Beaux-arts de Chartres. .

English :

Now an unmissable event of the season, the cartes blanches at the Musée des Beaux-arts are eagerly awaited moments that showcase the Conservatoire’s most advanced students in dance, music and singing.

German :

Die Carte Blanche im Musée des Beaux-Arts ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Saison und wird mit Spannung erwartet, da sie die fortgeschrittensten Schüler des Konservatoriums in den Bereichen Tanz, Musik und Gesang vorstellt.

Italiano :

Diventate ormai un appuntamento imperdibile della stagione, le cartes blanches al Musée des Beaux-arts sono momenti attesissimi che mettono in mostra gli studenti più avanzati del Conservatorio in danza, musica e canto.

Espanol :

Convertidas en una cita ineludible de la temporada, las cartes blanches del Museo de Bellas Artes son momentos muy esperados que muestran a los alumnos más avanzados del Conservatorio en danza, música y canto.

